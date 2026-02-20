Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер за честните избори от служебния премиер Андрей Гюров.
По-рано днес, Цицелков обяви на брифинг в Министерския съвет, че ще депозира оставката си. Тя беше приета от премиера Гюров.
До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК.
Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков
©
Още по темата
/
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
15:42
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
14:55
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
12:45
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
09:11
Данил Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
Даниел Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
Още от категорията
/
Брендо остава в затвора
14:09
Васил Велев: Работещите в реалния сектор, които пълнят бюджета - плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка
08:53
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато не се осигуряват достойни условия на труд и когато работят без трудов договор
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.