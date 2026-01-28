Илияна Йотова посрещна и шефа на БНБ Димитър Радев на входа на президентството.
Вчера Йотова срещна с председателката на парламента Рая Назарян.
Шефът на БНБ и президентът ще проведат разговор във връзка с избора на служебен кабинет.
По-късно се очаква коментар от страна на Димитър Радев.
Днес предстоят и срещи с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.
Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев
