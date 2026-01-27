Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.
На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:
От 11.00 часа – Димитър Радев;
От 12.00 часа – Петър Чобанов;
От 13.00 часа – Радослав Миленков;
От 14.30 часа – Андрей Гюров.
На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
На 30 януари, петък, Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:
От 11.00 часа – Димитър Главчев;
От 12.00 часа – Маргарита Николова;
От 13.00 часа – Силвия Къдрева.
Президентът Йотова продължава срещите си за назначаване на служебен кабинет
