Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Това казва президентът Румен Радев в своя официална позиция.

"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.

Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", коментира Радев.