Румен Радев, предаде ФОКУС.
И допълни: "Ще ви осведомя скоро кога и на кого ще връча третия мандат, но големия приоритет в момента това са изборните промени".
На въпрос дали президентът ще участва на предстоящите избори, Радев отговори: "Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво къса доверието им с гражданите и противопоставя институциите".
И добави още: "Има една партия – партията на антимафиотския консенсус. Тя обединява всички демократи – отляво и отдясно, независимо дали са политически активни, защото всички имаме нужда от честни избори и свободно демократично развитие“, заяви президентът.
Президентът: НС има нужда от време, за да направи изборни промени
©
Още по темата
/
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние над управляващите. Това е правилният подход
19:52
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини
18:05
Получаваме безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, но ремонтът им ще струва 42 мил. евро
11:43
Още от категорията
/
БКПЗ за сделката между ЕС и Меркосур: Това ще окаже силен натиск върху цените и доходите на фермерите
15:54
Теменужка Петкова: Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната
15:36
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 26 мин.
Честния военен, защо не се допита за Боташ до хората, че сега да ти плащаме простотийте?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.