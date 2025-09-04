Президентът: Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода

© Булфото Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Това каза президентът Румен Радев при посещението си в Плевен.



"Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата", заяви той.



"Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват", коментира още Радев.



"Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение", каза още Радев.



Румен Радев заяви, че очаква напрегната политическа есен.



Президентът коментира и избора на шеф на ДАНС



"Не искам да коментирам процесите в службата. Информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход", каза той.



По повод жестокия побой над шефа на русенската полиция, държавният глава заяви, че разпада на държавността трябва да спре.



"Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи дори за областен директор вече става въпрос за разпад на държавността", добави той.



Радев коментира още и проблема с полета на Фон дер Лайен.