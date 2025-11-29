Румен Радев пред журналисти.
"Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме. Докато хазната ни е в ръцете на коалиция "Магнитски", парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни "Фалкони", бизнесът ще продължава да бъде потискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза държавният глава.
Според Румен Радев този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната. "Влизаме прибързано и с антиевропейско управление", категоричен бе той.
"Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ", коментира още той.
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
Актуални теми
чошаджията
преди 7 мин.
Последни напъни на руския Резидент злобната свекърва Боташ Рубльов
Сергей Пройчев
преди 15 мин.
Мунчо и Черепа много им се иска да бутнат властта.И Мунчо отново да управлява България без парламевт без контрол.
