Румен Радев днес на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която удостои с орден "Мадарски конник“ първа степен посланика на Република Ирак у нас Лина Омар. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на двустранните отношения, съобщи прессекретариатът на президента.
Президентът посочи в словото си, че България високо цени отношенията си с Ирак, който е важен партньор в региона на Близкия изток. "Нашите традиционно приятелски отношения се характеризират с активен политически диалог на всички нива“, подчерта президентът Радев, като допълни, че тяхната динамика се е запазила, независимо от дълбоките геополитически промени, настъпили в края на 20 век. Днес сътрудничеството между България и Ирак продължава да се развива със същата интензивност и успех, заяви държавният глава.
Той открои развиваното в продължение на десетилетия взаимодействие между държавите в редица области от взаимен интерес, сред които отбрана и сигурност, търговия, енергетика, строителство, транспорт, активен обмен в областта на науката и образованието, младежта и спорта.
Президентът Румен Радев отбеляза също така активната работа на посланик Лина Омар у нас. "Със своята инициативност и последователност посланик Омар успя да съдейства за укрепването на двустранните политически контакти на всички равнища, включително и по отношение на Автономния иракски регион Кюрдистан“, подчерта той. По думите му държавното отличие е израз на желанието на българската страна за задълбочаване на сътрудничеството с Ирак, включително и с последователна работа с новото ръководство на страната. Наред с дейността на дипломата за засилване на официалните контакти между българските и иракските институции, държавният глава открои и нейната работа за укрепване на контактите между хората от двете страни.
Посланик Лина Омар благодари за оказаната чест и връченото й държавно отличие. По думите й това признание подчертава стабилните основи на сътрудничество, доверие и взаимно уважение, което народите на България и Ирак са изградили през годините. То препотвърждава силата на нашите дипломатически отношения, основани на отворен и открит диалог, споделени интереси и споделен ангажимент за мир и просперитет, допълни дипломатът. Тя изрази увереност, че двустранното партньорство ще продължи да се развива в подкрепа на взаимните интереси и задълбочавайки приятелството между двете държави.
Президентът Радев: Традиционно приятелските ни отношения с Ирак се характеризират с активен политически диалог на всички нива
©
Още от категорията
/
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
16:21
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е напът да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск
16:20
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
16:04
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
14:57
Радев открива 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на 1 декември
14:06
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
12:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.