Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване.
Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.
Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.
Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя.
Следва пълният текст на мотивите:
Президентът Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
©
Още по темата
/
Евродепутат е категоричен: Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство!
10.11
НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
06.11
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
05.11
Още от категорията
/
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
16:06
Годишният доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
13:19
Президентът Радев: Превъплъщенията на оперната певица Стефка Евстатиева ще останат в паметта на поколения зрители
11:58
СГП протестира присъда на СГС, касаеща бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София
11:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.