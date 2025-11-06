Румен Радев ще удостои посланика на Япония в България Хисаши Мичигами с орден "Мадарски конник“ първа степен за заслуги за развитието на двустранните отношения.
Церемонията ще се състои в Гербовата зала на президентската институция.
Президентът Радев ще удостои посланика на Япония у нас с орден "Мадарски конник"
