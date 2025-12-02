Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес, вторник, от 17.00 часа президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Най-вероятно обръщението ще е свързано с Бюджет 2026, поисканата оставка на правителството и протеста снощи.

Очаквайте подробности!