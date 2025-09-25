Президентът Румен Радев с остри критики към Делян Пеевски

© Методът на действие на Делян Пеевски е срам за всяко демократично общество. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти. "Говори се за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да се изгради стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна той", уточни Радев.



"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание - до каквато роля се сведоха някои от ръководствата на политическите сили", каза още държавният глава.



"Да загърбиш достойнството и името си под съблазанта на моркова и страха от тоягата. Специално за медиите - да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор над задкулисието", отправи още критики президентът Радев.