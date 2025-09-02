Новини
Президентът: Следва да имаме високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит
Автор: Емануела Вилизарова 15:07Коментари (0)56
© Президентство
Развитието на ядрената енергетика в България изисква определяне на ясни цели и разчети, гаранции за безопасност, като водещи трябва да са участието и оценките на  експертите. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща на "Дондуков“ 2 с представители на ръководството на Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

В рамките на разговора беше обсъдена необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на ядрената енергетика у нас и позицията на БУЛАТОМ по темата. Участниците в разговора се обединиха около мнението, че е нужна дългосрочна държавна политика за постигане на енергийна автономност и устойчивост чрез развитието на ядрената енергетика като източник на базова енергия с ниско въздействие върху околната среда. Държавният глава открои усилията на президентската институция и назначените от него служебни правителства за гарантиране на стабилност и предвидимост в развитието на българската енергетика, включително чрез разработената от кабинета на Гълъб Донев в началото на 2023 г. стратегия за сектора. През 2022 г. по време на служебното правителство беше подписано споразумение с "Уестингхаус“ за диверсификация на ядреното гориво, както и взето решението "Фраматом“ също да доставя ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй“.

Във връзка с планираното строителство на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ държавният глава открои необходимостта от навременното обучение и подготовката на достатъчно български специалисти и експерти, които да участват както в изграждането на съоръженията, така и в тяхната безопасна експлоатация и поддръжка впоследствие. На срещата беше посочено, че при липса на ясна финансова рамка и информация за крайната цена за изграждането на новите ядрени блокове, отлагането на процеса във времето е предпоставка за по-високи разходи заради възможна инфлация.

Обща бе позицията, че страната ни следва да има високо ниво на амбиции за развитие на ядрената си енергетика, предвид своя над 50-годишен доказан опит в експлоатацията на ядрени съоръжения при спазване на най-високите стандарти за безопасност. Определянето на конкретни приоритети с ясни цени, срокове и етапи на изграждане на ядрени мощности с дългосрочна перспектива са от ключово значение за гарантирането на енергийната сигурност на страната, бе общото мнение на участниците в разговора.

По време на срещата бе отчетено нарастващото потребление и търсене на енергия както в национален, така и в глобален план. Тази тенденция, както и амбициите за постигане на климатична неутралност до 2050 г. налагат планирането на инвестиции в надеждни и ефективни базови мощности, каквито са ядрените електроцентрали.   Президентът припомни отстояваните от него позиции на заседанията на Европейския съвет през 2021 г. и значението на постигнатия т. нар. ядрен алианс в Европа, в който Франция и България поеха водеща роля с подкрепата на още осем европейски държави инвестициите в ядрена енергетика да се признават за устойчиви и зелени.

Президентът поздрави представителите на БУЛАТОМ за проведената у нас тази година Международна ядрена конференция, по време на която водещи експерти от цял свят обсъдиха перспективите и предизвикателствата пред ядрената индустрия на световно равнище.




