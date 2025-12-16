Костадин Костадинов с депутатите Цончо Ганев, Йордан Тодоров и Светослав Тодоров.
"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната", заяви президентът Румен Радев.
"Продължаваме да виждаме как се манипулират изборите", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Държавата се намира в доста сложна ситуация. За нас тя е кризисна. По тази причина смятаме, че не трябва да губим времето на българския народ и историческото време на България, което буквално изтича през пръстите на нашите ръце. Колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре. Това зависи единствено от вас, защото вие сте човекът, който ще определи датата с темпото на консултациите и раздаването на мандатите. Смятаме, че избори през март са съвсем постижими, защото това Народно събрание е политически мъртво, то няма никаква легитимност, от началото ние смятаме, че то е незаконно", заяви категорично Костадинов.
Според него България е "тикана" към еврозоната.
За Бюджет 2026
"Смятаме, че има много сериозен проблем. Точно поради тази причина миналата седмица ви изпратихме писмо за свикване на КСНС. Намираме се в безпрецедентна ситуация, защото предстои да бъде унищожена националната ни валута", каза Костадин Костадинов.
В 11.30 часа на ред за консултации е групата на "ДПС - Ново начало".
