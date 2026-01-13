Президентът на КНСБ: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%
Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи пред БНТ: "Първо 5% не са казани дали ще бъдат 5%. Очакваме на 15 януари министерството на финансите да обяви коя инфлация, всъщност ще ползва. Някак си оставана в страни. Няма такова решение още. Да, в закона пише натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година. Всички знаем или тези по изключение знаем, че има няколко вида инфлация. Аз се надявам, че и това са поискали от министерството на финансите писмено в това число, да приложат индекса на потребителските цени, което е последните данни на НСИ беше 5,2%. Най-вероятно сега ще бъде даже малко по-висока на годишна база. Вече декември-декември, 5,2% беше ноември-ноември."
