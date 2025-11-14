Президентът на КТ "Подкрепа": Бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни
© NOVA NEWS
Манолов е на мнение, че бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни. Според него парите за заплати ще отидат в увеличението на минималната работна заплата, а администрацията няма да има голям бонус. Синдикалистът нарече "най-големите глупости", твърдението, че в администрацията са с най-високи заплати. Пред NOVA NEWS той отбеляза, че възнагражденията са изследвани най-подробно от неговата организация и е разкрито, че за една и съща позиция в различните администрации има разлика в заплащането до пет пъти.
"Това означава, че на едно място трябва да се забави ръстът на заплатите, а на друго да се засили", обясни Манолов. Даде като негативен пример Фискалния съвет, където членовете взимат по три средни работни заплати, а когато се явят на заседание взимат допълнително три минимални работни заплати.
Президентът на КТ "Подкрепа" заяви, че сериозно ги е разтревожил вариантът да се повиши с 2% ДДС. Той твърдеше, че именно такова предложение е постъпило от работодателските организации.
По отношение на предложението за особен управител на "Лукойл – Нефтохим" в лицето на Румен Спецов Манолов обясни, че не е наясно в детайлите на този случай, защото няма български синдикати там, а и не познава добре Спецов. "Дано се справи с тази задача", каза синдикалният лидер.
Още по темата
/
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнителни 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:48
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
13.11
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
Още от категорията
/
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
17:32
Седем български общини получават средства за по-достъпен градски транспорт: В Русе обновяват автобусни спирки
16:41
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
16:12
Атанас Зафиров към посланика на Кралство Нидерландия у нас: Много ценим помощта по отношение на граничния контрол
15:24
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
15:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.