Илияна Йотова с представители на български организации в Молдова.
Държавният глава разговаря с административния директор на филиала на университета Александър Боримечков, Георги Барбаров - председател на Българската община на Молдова, председателя на Район Тараклия Лазар Дерменджи. Това съобщават от пресцентъра на президентската институция.
Илияна Йотова изтъкна активността на образователния процес във филиала на Русенския университет в град Тараклия, където е концентрирана българската общност в Молдова. Поделението отвори официално врати миналата година и интересът към него е голям. В учебното заведение се обучават 175 бакалаври, 41 магистри и трима докторанти.
Александър Боримечков запозна президента и с проекта за обновяване на общежитието към университета. Йотова заяви, че освен откриването на нови специалности, които привличат студенти, следващите усилия трябва да се насочат към партньорства с бизнеса за съвместни образователни програми. Държавният глава изтъкна, че е важна и активната роля на общността ни в образованието на българските деца в училищна възраст.
Илияна Йотова заяви последователната си подкрепа за запазването на целостта на Тараклийския район като условие за съхраняване на идентичността на многобройната българска диаспора в Молдова, която е с над 200-годишна история. Президентът посочи, че властите в страната уверяват, че районът ще запази самостоятелността си и след завършването на административната реформа. Необходимо е да се поддържа активен диалог с местните власти до финализирането на процеса, посочи президентът Йотова.
Президентът подкрепи запазването на Тараклийския район в защита на българската диаспора в Молдова
©
Още от категорията
/
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
16:31
Министърът на образованието за случая "Билгин": МОН чака резултати от прокуратурата, за да се намеси
15:56
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
14:05
Тошко Йорданов: Назначава се човек за PR на министерство, срещу когото има бързо производство за наркотици
13:51
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.