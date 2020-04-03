Ïðåçèäåíòúò ïðèçîâà: Âðúùàíå êúì íîðìàëíèÿ æèâîò êîëêîòî ñå ìîæå ïî-ñêîðî!

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 12:18 / 03.04.2020Êîìåíòàðè (134)66
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"Âðúùàíå êúì íîðìàëíèÿ ðèòúì íà æèâîò êîëêîòî ñå ìîæå ïî-ñêîðî. Âå÷å ïðåäóïðåäèõ - â åäèí ìîìåíò ãëàäúò ìîæå äà íàääåëåå íàä ñòðàõà! Òðÿáâà äà ñå ðàçøèðè îáõâàòúò íà òåñòâàíå. Ôîêóñèðàíåòî âúðõó êîðîíàâèðóñà íå òðÿáâà äà âúçïðåïÿòñòâà äîñòúïà äî çðàâåîïàçâàíåòî íà õðîíè÷íî áîëíèòå. Íóæíè ñà ÿñíè è åôåêòèâíè ìåðêè â ïîëçà íà ïîñòðàäàëèòå.

×àñò îò ñåãàøíèòå ìåðêè ñå îïðåäåëÿò êàòî íåäîñòàòú÷íè è íåóäà÷íè. Èêîíîìè÷åñêèòå ìåðêè íå äîñòèãàò äî ìàëêèÿ è ñðåäåí áèçíåñ. Êîãàòî äúðæàâàòà ïðåäëàãà îãðàíè÷åíèÿ, òÿ òðÿáâà äà ïðåäëîæè è êîìïåíñàöèè. Ðåàëíàòà ïîìîù å áåçâúçìåçäíàòà, à íå äà ñå ïðåäëàãàò çàåìè".

Òîâà êàçà ïðåäè ìèíóòè äúðæàâíèÿò ãëàâà Ðóìåí Ðàäåâ íà "Äîíäóêîâ“ 2 ïî âðåìå àí èçÿâëåíèå ïî ïîâîä ïðåäëîæåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò äî Íàðîäíîòî ñúáðàíèå çà óäúëæàâàíå íà ñðîêà íà îáÿâåíîòî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà.

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