Днес президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство, припомня ФОКУС. Това ще се случи в 17:00 ч.
Мандатът ще бъде връчен на "Прогресивна България",тий като тя е най-голямата политическа сила. Припомняме, че бившият преиздент Румен Радев заяви пред журналисти, че вероятността да бъде следващият министър-председател, е голяма.
В понеделник бяха проведени консултации с всички шест парламентарни групи. След края им бяха откроени няколко общи спешни приоритета - приемането на бюджет за 2026 г., съдебна реформа и законите по Плана за възстановяване и устойчивост.
