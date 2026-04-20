При 100% обработени протоколи в РИК към 15:00 ч. "Прогресивна България" бележи безапелационна победа с 44.594% от вота на българите. Второто място запазват ГЕРБ-СДС с 13.387%, а след тях са ПП-ДБ с 12.618%.
ДПС също влизат в новия парламент с 7.120%. "Възраждане" минава бариерата от 4 % с 4.257% народен вот.
Под бариерата за влизане в парламента остават МЕЧ, "Величие", БСП-ОЛ и "Сияние".
