|При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и банкноти от лева в евро?
След изтичането на 6 месеца от датата на въвеждане на еврото "Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.
До изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото банките не могат да отказват извършването на услугите по обмяна. "Български пощи“ ЕАД, само в населени места, където няма офиси или клонове на банки, не може да отказва извършването на тези услуги по обмяната, освен при липса на касова наличност.
След изтичане на 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България банките и "Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.
