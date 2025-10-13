ЗАРЕЖДАНЕ...
|При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общодържавно издирване
В апартамент в столичен квартал са открити 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, 15-годишно момче, обявено за издирванe с мярка "задържане“ и 36-годишен мъж, издирван във връзка с досъдебно производство, съобщиха от МВР.
Образувано е досъдебно производство по чл. 354а, Ал.1 от НК /държане и разпространение на наркотични вещества/. Непълнолетните са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
