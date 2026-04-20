При обработени 87.23% СИК протоколи в РИК към 9.00 часа "Прогресивна България" води с 44.564% с 1 247 414 гласа.

Според данните второто място заемат ПП-ДБ с 376 640 гласа и 13.455% от народния вот.

Трети се подреждат ГЕРБ-СДС с 372 600 и 13.311% от гласовете.

В новото правителство влизат и ДПС с 170 284 гласа и 6.083% от вота, следвани от "Възраждане" с 122 625, което са 4.381%.

Под бариерата от 4% за сега остават МЕЧ с 91 012 гласа - 3.251%. Величие с 8 624 гласа - 3.166% и БСП с 84 233 гласа - 3.009%, следвани от "Сияние" с 84 093 гласа - 3.004%.

АПС събраха 39 628 от вота -1.416%, а ИТН с 21 016 гласа - 0.751%.