Данните към 11:00 часа при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК вече са ясни. "Прогресивна България" запазва първото място с 44.732%.

Второто място заема ГЕРБ-СДС с 13.417%. ПП-ДБ остават на трето място с 12.871%.

ДПС се нареждат четвърти с 6.668%, а "Възраждане" остават пети с 4.307%.

Под бариерата от 4% за влизане в парламента остават МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП-ОЛ.