Приеха Програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия 
Автор: Емануела Вилизарова 16:42Коментари (0)39
Министерският съвет прие Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя ще даде възможност да се прилага автоматизиран компенсаторен механизъм за такава подкрепа при ценови пикове поради волатилност и периоди на високи цени в Югоизточна Европа. Подкрепата ще е от значение за конкурентоспособността на българската икономика, съобщават от МС.

По програмата ще се предоставят компенсации чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, или оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена "задължение към обществото“.

Компенсацията ще се предоставя еднократно на всеки отделен период от шест месеца, считано от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя се изчислява като подкрепа за всеки потребен 1 MWh като разлика между постигнатата среднопретеглена цена за шестмесечие за базов товар на сегмента "Ден напред“ на "Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), и определената за периода базова цена. За настоящия регулаторен период е определена базова цена в размер на 240 лв./MWh. Тя може да бъде променяна с отделен акт на Министерския съвет за следващ регулаторен период.

Мрежовите оператори - ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества, също ще бъдат компенсирани заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за своите технологични нужди.

Средствата за плащане на компенсациите по програмата се осигуряват от наличния ресурс във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
