Приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време
Досега беше предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С промените се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години.
Първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се прие възможността за през цялата година.
