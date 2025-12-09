С наближаването на новогодишните празници се очаква плащанията в брой да станат масова практика, тъй като банките ще пренастройват системите си за преминаване от левове към евро. Прекъсвания на онлайн услуги са вероятни, което може да затрудни безкасовите плащания, предупредиха от браншови организации и банкови институции.Първи клиентите организирано предупреди Русенският съюз на хотелиерите и ресторантьорите. Според председателя на организацията Мая Русанова, при празненствата ще се спазва строг ред: пълното предварително плащане на кувертите е задължително, а допълнителната консумация ще се извършва само в брой."Нямаме спусната информация за осчетоводяването, затова решихме всичко да бъде платено предварително. Освен това хората са свикнали да боравят с карти, което в празничната нощ ще бъде трудно, тъй като банкоматите се очаква да не работят на периоди“, обясни Русанова в интервю за телевизия Кис 13.Кешовата подготовка тече не само в Русе и не само в ресторанти и хотели. Проверка показа, че много магазини, таксиметрови компании и други фирми, работещи по Нова година, скоро ще информират клиентите си за необходимостта от плащания в брой, предава сайтът "Сега."Предупреждение за наличност на пари в брой отправи и Асоциацията на банките в България. Банковата система ще преминава технически от левове към евро в периода 31 декември – 2 януари. Очакваните прекъсвания на картовите услуги ще са между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. След това картовите плащания ще се извършват вече само в евро, а банкоматите от 1 януари 2026 г. ще раздават единствено европейската валута."За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни“, посочиха от Асоциацията на банките.Във връзка с планираното поскъпване на туристическия данък от следващата година, хотелиерите в Русе предлагат той да се отделя от цената на нощувката и да се заплаща допълнително на рецепция.Предвижда се минималният размер на туристическия данък да стане 1 лев на нощувка, а максималният – 2,50 лв. за хотел 4 звезди. До момента данъкът се включва в цената за нощувка и се внася в бюджета на Общината в края на месеца.Според Мая Русанова вдигането на туристическия данък може да доведе до увеличаване на сивия сектор. Браншовата организация в Русе ще вземе решение за отделното фактуриране на налога за своите членове и ще се опита тази практика да се въведе на национално ниво.