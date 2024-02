© a ec o eaaa a oe ce e yeaecĸpao, cepeeo ayaa e co oaa,coa peyae o aaa: "acoo ccoe a apcĸe o: Πpxo paxo, aĸ ac a pae ocĸ o" a cya a aapa ĸooĸa (Π),. Πpoyaeo oxaa68 ca pa 121 - ocĸ o, ĸao a o ea eo e e aceaa eoca a ace ee aee.



B ĸpa a 2021 . eaaa a oe oca 68 . . pe 2021 ., ĸao o 2/3 o e e oe c peoaaao paa coceoc. Πooee aco peya oca 72% o pae ocĸe o - oo 132 ee aee.



"Ooo oaae a eaaa oe ce 2018 . e ycĸopeo, ĸoeo epoo ceeca a opoo ypaee x o-opoo acpae o pee a ĸo ĸpaa ce e", e aaa.



C a-oa eaa e a-oaa paa oa cpaaa - MA "C. eop", Πo (9 . .), a o ocĸe - MA "K Keea", Co (1,3 . .). B cpaee c 2015 oa acooo ccoe a oe ce oopa - oaa a eaa ca 52% o pae 43% o ocĸe o. ĸooce ca a ee, e epoo acpaeo a eoce cpa c eee ĸo-19 e o ooceo coĸo a oa a oee paxo o ocecaeo y.



B coo pee ayaa a oe pe 2015-2021 . e co oaa oĸao aaoo a epoa aaa a ĸoĸo ope o, pe 2020 . 2021 . ce oaa o oĸoo 40 . . oo.



Oĸoo 90% o ayaa e eeppaa oe c peoaaao paa coceoc - oa e oco, ĸao e ca aeo o-oe ĸao oe a eoca. O cĸ o ea pea pe 2021 oa pĸa ceooaa oa a aya (28%). oe a aya ca e, ĸoo ca a o-oe apye pe ocee e o o ĸo ĸpaa. Ha-oa aya a 2021 oa o pae o peapa MA "oee", Co - 18 . .6, a o ocĸe - CAO "C. Ma" (678 x. .).



Πpxoe a oe cpaaa ce yoa



Oe pxo o oee a oe oca o 3 p. . pe 2021 ., ĸao 70% o x ca oe c peoaaao paa coceoc. Cpo 2015 . e apaca o oo, ĸao poeoo yeee ocĸe o e aĸo o-coĸo. co ce a coĸ pc a oe pxo ce capa a aea o ĸo-19 pe 2020 ocoeo 2021 oa.



Pc a oe pxo e e ocoo o yeee a pxoe o ocoa eoc - oa e pcaa a oe eoc o aocĸa eee a aoa, oaa ĸao e pxo o poaa a ycy, pĸo aaa o aee o paoocype pyeca, cya e eeoo aeee e cĸo ooop c aĸa; ĸaĸo acpa o HOK o opaa a aa a ĸe eĸ. Πo opaa a "py pxo" eee aee oyaa aa a ae a oee, aa a poa a aĸ, poa aace py.



acoe pxo a oe oae ca co opae. O paep a 2021 . a pae o e 6 . ., a a ocĸe - oĸoo 430 x. ea. Toa ca a-ee pxo o x a eo aĸ, ĸoo ca cce aĸ, ĸaĸo pxo o ay paĸ, oeeĸa a aco aĸ e py.



pae o c a-oe pxo o oepaa eoc a 2021 oa ca:



- MA "Ce eop" EA - Πo 211 .



- MA C. Mapa - Bapa 159 .



- MACM "H. . Πpoo" Co, 127 . .



- MA Ce a Pcĸ - Co 108 . .



- MA "-p eop Cpacĸ" - Πee 104 . .



O Π oea, e a ocĸe o oe o pxo a 2021 . ca ee oe oĸoo epa. Te ecĸ aee ypaa aee po epcoa ycy, ĸoo pa, ĸao p x cepoe aĸop a paepa a pxo ca coĸe e a eĸapcaa a oĸooe aoa, ĸoo pe peypcaa o ĸacaa coeo aaa ĸ ocae oĸaa ooo o a pxoe paxoe a epoee.



Paxoe a epcoa ca c a-o oee a oe



Te oca 1,5 p. ea pe 2021 oa pecaa oĸoo 53% o oe paxo a cĸ o. a e epo (2015-2021 oa) apacaeo e o oo. oee o - a-ee pae yepcecĸ aĸa - ca oaĸao c a-coĸ paxo a epcoa. Bao e a oee, e apacaeo a paxoe a epoa ce ycĸopa ĸaĸo ocĸe, aĸa pae o, ĸao a 2021 . paxoe a apae ca ce ye c 32% pae 37% ocĸe ee aee cpo pexoaa oa.



Paxoe a cypo, aepa ycy a pae ocĸe o oca 1.2 p. . pe 2021 ., ĸao 71% ca oe c peoaaao paa coceoc. B e paxo ce ĸa, oce e paxo a eeĸpoeep, oa, ĸocya, cee a eee aee paxo a eĸapca, ecĸ ĸocya e, a, xpaa py.



a epoa 2015-2021 . e paxo apaca c o 500 . ., ĸoeo e yeee c o 75 a co. C o-coĸ poe paca e a oe c peoaaao ocĸa coceoc - a 100%, oĸao oe c peoaaao paa coceoc pc e aĸo a 60 a co. Kao o paxoe a eĸapca paca c o-coĸa cĸopoc o ocaae paxo a eee aee, oea o Π, Money.bg.



Paxoe a aopa oeeĸa apaca o 82 . . pe 2015 . o 136 . . pe 2021 oa (65%), ĸao a 80% pe 2021 . o x ca oe c peoaaao paa coceoc. oĸao e paxo pae oe ce yeaa o oo a c epo, ocĸe o ce aaa ca (c 1%). Toa oaaa, e ae oopyaeo, ĸoeo oa ocĸe o, o-cao pĸo ce ooa, e ee aoppao (ocapo). Kao o oopyaeo a oee pa o o-eco ce ooa o pa poeĸ, ĸeo aĸa, acpa c epoecĸ cpeca.