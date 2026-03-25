25-ият ден на март се оказа топъл и приятен за почти цялата страна. Към 14.00 часа днес най-топло е било във Видин, където са отчетени прекрасните 19 градуса. Същевременно най-студено е на връх Ботев - минус 5 градуса.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 14 градуса- Пловдив 17 градуса- Варна 13 градуса- Бургас 10 градуса- Русе 16 градуса- Стара Загора 17 градуса- Благоевград 16 градусаПрез нощта ще е предимно ясно със слаб вятър от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста.Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи.Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.