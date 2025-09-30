Новини
Привлякоха в качеството на обвиняем мъжът, който шофира без книжка, с висока скорост и заплаши полицай с нож
Автор: Цвети Христова 11:00Коментари (0)35
©
По искане на Районна прокуратура – Ботевград рецидивист е задържан за закани с убийство спрямо длъжностно лице и шофиране без свидетелство за управление на МПС с висока и несъобразена скорост. Припомняме, че от ОДМВР-София съобщиха за случая на 29 септември. 

Ето какво се казва в съобщението на Районна прокуратура – Ботевград:

Районна прокуратура – Ботевград ръководи разследване по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. "а“ и б. "б“ от НК.

Събрани са достатъчно доказателства за виновността на И.Д., на 31 години, въз основа на които лицето е привлечено в качеството на обвиняем.

На 25.09.2025 г. в сградата на РУ на МВР в гр. Ботевград И.Д. се заканил с убийство спрямо длъжностно лице – началник сектор "Разследване“, по повод изпълнение на службата му - разследвания по водени досъдебни производства.

Обвиняемият извадил сгъваем нож, чиято режеща част неколкократно отварял и затварял, отправяйки закани с убийство, което би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му.

Същия ден при управление на моторно превозно средство И.Д. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемият шофирал лек автомобил, без да притежава правоспособност за управление на МПС, с висока и несъобразена скорост.

С действията си И.Д. създал опасност от настъпване на ПТП, с оглед наличие на множество пешеходци, и не преустановил управлението на автомобила, въпреки подаваните от полицейски служител светлинни и звукови сигнали за спиране.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По искането на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия И.Д. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.






