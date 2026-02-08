Приятел на Ивайло Калушев: В хижата ме запозна с едно момче, представи го като негов син
© bTV
Твърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.
"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иво Калушев, аз тогава имах мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11“, разказва Веселин.
Още по темата
/
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
06.02
Още от категорията
/
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.