Приятел на Ивайло Калушев разказа пред bTV, че при срещите си с него в хижата е имало и две деца. Едното от тях Калушев представял за свой син. Веселин е посещавал хижата преди година и половина.Твърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете."И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иво Калушев, аз тогава имах мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11“, разказва Веселин.