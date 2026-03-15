По информация на полицията в Кюстендил, жената е от София и е починала в столицата.
По непотвърдена информация смъртта е настъпила след поставяне на хиалуронов филър. По случая вече е образувано досъдебно производство, което трябва да установи всички факти и обстоятелства около инцидента.
Според близки на починалата младата жена е Лидия Димитрова, известна сред приятелите си като Линда. Тя е загубила живота си след поставяне на хиалуронов филър в областта на гърдите. Процедурата е извършена от лекаря д-р Борис Дашков от Дупница.
Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина - най-често за оформяне на устни и скули, както и за изглаждане на бръчки. През последните години обаче тя се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране на филър.
Макар подобни процедури често да се рекламират като бързи и минимално инвазивни, специалисти предупреждават, че те могат да крият сериозни рискове – особено когато се извършват без достатъчен контрол, ясни медицински стандарти или в неподходящи условия.
Новината за смъртта на младата жена предизвика вълна от реакции и скръб в социалните мрежи. Нейни близки я описват като изключителен човек, верен приятел и талантлива личност.
"Сърцето и душата ми се разкъсват на парчета и не вярват, че пиша тези редове. Загубихме човек с главно "Ч“, приятел с главно "П“ и талант с главно "Т“. Благодарна съм, че животът ни срещна и ти беше част от моя. Обичам те завинаги в този и в хиляда други животи. Не вярвам на нелепата съдба, не вярвам, че това е истина, но съм благодарна с цялото си СЪРЦЕ, че живота ни срещна и ти беше част от моя“, пише нейна близка.
Разследването по случая продължава.
Приятелка на младата жена, починала след естетична процедура, с емоционално послание
Пловдивчанка: Aпартамент, за който платих капаро и имах предварителен договор, бе продаден и на друго семейство
09:51
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
09:00
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13.03
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
13.03
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
13.03
