Само преди 4 дни в пожар си отиде една млада жена, майка на две деца, казваше се Таня. Инцидентът е повече от нелеп, близките и приятелите на Таня не могат да проумеят случилото се и до днес, а дечицата й още се борят за живота си. Във Facebook близка на загиналата жена разкри каккъв човек е Таня и колко е загубило обществото ни от нейната нелепа смърт.

Сбогом, любима приятелко.

Петък се чухме и последния ни разговор беше утре ще се чуем да се видим…… и УТРЕ не дойде.

Събудиха ме през ноща, че има пожар и това беше краят.

Най- жалкото е, че пожара е запален от човек, който трябва да е в психиатрично заведение 4 етажа под Вас. Изписаха се много лъжи в медиите.

Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни. България е страхотна страха, но държавата е мащеха за своите и майка за чуждите.

Преди 7 месеца се прибрахте в България с толкова голямо желание.

Спомням си разговорите ни колко трудно завърши за медицинска сестра в Англия и си дойде да работиш тук. Да помагаш на хората тук и накрая заради социалните безумици ти загина.

Отиде си най- милият човек на света, който помагаше на всеки.

Да е светъл пътят ти.

Благодаря Танче и на всички, които ми помогнаха тези дни. Бяха едни от най - трудните дни които съм изживявала.