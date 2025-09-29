ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
Тя сподели, че отборът вече лети към България и се очаква да кацне сутринта.
“С Алекс се чуваме постоянно, но не мога да кажа, че се е успокоил. Все още емоцията го държи, вълнението го тресе. Той няма търпение да кацне на българска земя и да види какво са успели да направят, защото на тези момчета все още не им се струва реално", обясни Юлита Димитрова.
По думите й адреналинът все още ги държи, но се усеща и умора.
“За съжаление, времето ни е страшно лимитирано. Клубът в Италия го чака и се налага в събота той вече да е там. За брат му нямам точна информация кога трябва да тръгне за Русия, но смятам, че ще заминат по едно и също време", каза приятелката на Александър.
“Със сигурност им писва, както във всяка една професия. Хората не виждат колко труд полагат, колко жертви и колко са упорити тези момчета. Не мога да кажа, че Алекс жертва личния си живот, но наистина се лишават много, за да постигнат това, което направиха", сподели тя.
По думите на Юлита Димитрова двамата с Алекс нямат много време през лятото. “Но когато играе за клуба в Италия, имаме повече време, защото живеем заедно и успяваме да съчетаем нещата".
“Двамата със Симеон са научени да се учат от грешките си. Всяка загуба я взимат като урок, забравят за този мач, продължават напред и дават най-доброто в следващия. Но със сигурност не приемат добре загубите, защото и двамата са много борбени като дух и искат да печелят", каза тя.
“Смятам, че знаят, че вървят по собствен път. Те са го доказали и не смятам, че това им пречи. Защо да излизат от сянката на Влади Николов? Според мен те са горди и достойни синове на баща им, това няма с какво да ги притеснява", допълни приятелката на Александър.
“Когато навлезеш в професионалния волейбол, вече не си дете, защото там отговорностите са други. Това автоматично те прави мъж", смята тя.
“Алекс и Симеон не гледат много напред в бъдещето. Гледат ден за ден, опитват се да научат най-доброто и след това да го приложат. В план е да изградим семейство, а останалото ще видим", сподели Юлита Димитрова.
“Алекс много обича да слуша музика. Ще изненадам хората, но обича да слуша Адел", каза тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: