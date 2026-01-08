Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
"Въвежданото на еврото не ме притеснява, работа спокойно и с двете валути, проблемът е, че едни и същи хора идват, за да си обменят парите пазарувайки и получавайки рестото си в евро", разказва тя.
По думите й това е причината в касата на магазина да няма пари в евро още от 5-ти януари.
