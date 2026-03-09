Продължава евакуацията на българи от Близкия изток
©
От Кризисния щаб работят за евакуирането и на други българи от Кувейт, Катар и Бахрейн. В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.
От МВнР препоръчват да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.
Още по темата
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:56
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Още от категорията
/
Синдикат "Образование" гневно към МОН: Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти
09:55
Двоен празник е днес!
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Първан Симеонов: Румен Радев и ПП-ДБ са във взаимноизгодна позици...
22:44 / 08.03.2026
Петър Витанов: Румен Радев олицетворява надеждата за промяна на с...
22:11 / 08.03.2026
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", з...
22:11 / 08.03.2026
Калин Стоянов: В МВР се извършва най-бруталната политическа чистк...
20:41 / 08.03.2026
Запрянов: Българска територия не се използва за подпомагане на оп...
18:33 / 08.03.2026
Министър Нейнски: България осъжда атаката срещу цивилни обекти на...
17:31 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.