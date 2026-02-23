Продължава обследването на потъналия в Черно море риболовен кораб
© МТ
Работата на специалисти от Военноморските сили по обследване на потъналия риболовен кораб BH 8112 продължи и днес, 23 февруари. Извършен е оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат. Установено е, че по него няма пробойни.
Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района.
Още от категорията
/
Българи изпитаха невъобразим ужас: 23 багажа не пристигнаха с чартърен полет от София до Шарм ел Шейх
11:58
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
09:28
Интересен празник е днес
08:55
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.