Корман Исмаилов по време на среща с посланика на Република Словения у нас Н. Пр. Наташа Бергел. По думите му това е единствената липсваща част от жп линията на българска територия, която ще осигури железопътната свързаност между България и Северна Македония.
"През февруари е подписан договор с изпълнител за железопътната отсечка, но необходимите 50 млн. евро не са осигурени. За да стартираме реално проекта, ще търсим възможности съвместно с Министерството на финансите за намиране на средствата от държавния бюджет“, подчерта министър Исмаилов. Той допълни, че изграждането на Коридор VIII е от стратегическа важност от гледна точка на военната мобилност на НАТО и транспортната свързаност. Неговото ускорено изграждане е основен приоритет на МТС.
От своя страна посланик Наташа Бергел отбеляза, че за Словения, като държава член на НАТО, развитието на коридора също е от съществено значение. Тя поздрави правителството за активната му работа, като отбеляза, че то работи с високото темпо на редовен кабинет.
Транспортният министър обясни, че независимо от времевия хоризонт на правителството, той планира да започне дълго чаканите реформи в най-нереформираните предприятия в системата като Български пощи, БДЖ и ИА "Автомобилна администрация. Министър Исмаилов започва поредица от срещи с браншовите и синдикалните организации в тези сектори, за да обсъдят заедно мерки, програма и стратегия за оздравяването и развитието им.
Сред обсъжданите теми беше и възстановяването на директната авиовръзка между София и Любляна. Операторите на летище "Васил Левски“ – София и летище "Йоже Пучник“ – Любляна работят в тясно сътрудничество за откриването на редовна линия между двете столици и за избор на авиокомпания, която да обслужва маршрута. Министър Исмаилов подчерта, че в следващите няколко години софийското летище ще бъде едно от най-бързо развиващите се в региона и в Европа. Предстоят големи инвестиции в развитието на летището, които ще увеличат значително неговия капацитет и възможности.
Продължава работата по железопътната свързаност между България и Северна Македония
