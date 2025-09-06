"Продължаваме Промяната":Съединението е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила

© Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Това написаха от "Продължаваме Промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.



"Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени", пишат още те.