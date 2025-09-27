"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи днес

© "Продължаваме Промяната" проведежда своето Общо събрание на днас на 27 и утре на 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов момент за политическата формация, като делегатите ще изберат нови ръководни органи на партията. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.



Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".



Приветствия към делегатите ще отправят:



- Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)



- Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент



- Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ



- Божидар Божанов - съпредседател на ДаБългария