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|Ïðîåêòî-ñïèñúê íà êðàéíî íóæäàåùè ñå äîìàêèíñòâà, êîèòî ïîäëåæàò íà íàñòàíÿâàíå ïîä íàåì â îáùèíñêè æèëèùà ïðåç 2024 ã.
Â ñðîê äî 16 ÿíóàðè âñåêè, êîéòî å êàðòîòåêèðàí è æåëàå äà áúäå âêëþ÷åí â îêîí÷àòåëíèÿ ñïèñúê çà íàñòàíÿâàíå â îáùèíñêè æèëèùà, ñëåäâà äà ïîäàäå çàÿâëåíèå /âúçðàæåíèå/ çà òîâà äî êìåòà íà Îáùèíà Ðóñå. Çàÿâëåíèÿòà ñå ïîäàâàò â Öåíòúðà çà àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè è èíôîðìàöèÿ íà Îáùèíà Ðóñå íà ïë. "Ñâîáîäà" ¹6 ìåæäó 8:30 è 17:30 ÷. âñåêè äåëíè÷åí äåí.
Âñè÷êè ïîäàäåíè çàÿâëåíèÿ /âúçðàæåíèÿ/ ùå ñå ðàçãëåäàò îò êîìèñèÿ â êðàÿ íà ìåñåö ÿíóàðè. Îêîí÷àòåëíèÿò ñïèñúê ùå áúäå èçãîòâåí è ùå ñå ñúõðàíÿâà â ÎÏ "Óïðàâëåíèå íà îáùèíñêè èìîòè" íà óë. "Ã. Ñ. Ðàêîâñêè" 13À.
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