Проектът за бюджет на НЗОК: АИКБ не го подкрепиха, а от КНСБ се въздържаха
"Фокус" припомня, че вчера Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026г.
Проектът на бюджет на НЗОК за следващата година е съставен в съответствие с бюджетната рамка, като с параметрите по отделните показатели се цели да се гарантира балансирано финансиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
През 2026 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 444 250 хил. евро допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко, в сравнение със заложените със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. В проекта за ЗБНЗОК са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери.
