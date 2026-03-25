Повод за паника категорично няма. Не е толкова изненадващо покачването на случаите. През 2024 г. всички региони на Световната здравна организация докладваха за увеличаващи се случаи на морбили и в световен мащаб бяха докладвани най-много заболели за последните 25 години. Това обясни в "Обедния информационен блок" на NOVA NEWS вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова по повод нарастващите случаи на морбили у нас.Припомняме, че у нас те продължават да растат, а Министерството на здравеопазването разпореди извънредна имунизация. В община Бяла Слатина общо 17 души са заболели, като за момента лабораторно потвърдените случаи са девет. Засегнатите са деца на възраст от 5 месеца до 15 години, както и един представител на медицинския персонал.Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обясни тази сутрин в ефира на "Твоят ден", че активно се издирват децата, които са пропуснали задължителните имунизации, но част от родителите отказват да съдействат."Основната причина за нарастването на случаите на морбили е забавената имунизация заради пандемията от COVID-19. Единственото оръжие срещу морбилите е васкината", заяви проф. Александрова. "Това е едно силно заразно заболяване, а за да има колективен имунитет, трябва да има не по-малко от 95% ваксинирани деца. В България 94,2 на сто от децата са имунизирани за морбили към 2024 г., но все още не можем да говорим за колективен имунитет", добави вирусологът."Ако детето е ваксинирано, вероятността да развие морбили е изключително ниска. Първата доза от ваксината осигурява имунитет до 93%, а следващата – до 97. Най-честите симптоми са хрема, температура, конюнктивит. Появява се характерен обрив от вътрешната страна на бузата, който лекарите разпознават веднага. Инкубационният период е от 1 до 3 седмици, но най-често заболяването протича между 10 и 14 дни", обясни проф. Александрова."Един човек може да зарази от 12 до 18 души с морбили, а от 1 до 3 на 1000 човека губят живота си. Най-силно засегнати са малките деца под 5 години и кърмачетата. Родителите трябва да имат предвид, че тази ваксина не трябва да се пропуска", допълни тя.