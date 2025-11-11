Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
© bTV
Това каза проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) в лекцията си "Вирусите като приятели и съдружници: възможно ли е това“.
"Вирусите могат да атакуват не само хората, но и животните, птиците и растенията, а и бактериите. Пандемията от коронавирус не беше нито първата, нито ще е последната в човешката история", отбеляза проф. Александрова пред bTV.
Тя добави, че по време на пандемията хората много са се интересували как изглеждат вирусите и обясни, че те имат много малки размери.
"Вирусите на практика може да бъдат разгледани само с електронен микроскоп и могат да имат най-различна форма. Вирусите са от 100 до 500 пъти по-малки от бактериите", обясни проф. Радостина Александрова.
Тя отбеляза, че големият въпрос е как тези толкова малки вируси, които не можем да видим, успяват да създадат много проблеми на хората.
"Причината е, че вирусите наистина са като пирати и попаднали в клетката, те я взимат за заложник и клетката произвежда всичко, което е необходимо за вирусите", каза проф. Александрова.
Тя добави, че вирусите трябва да се атакуват, но без да се засягат здравите клетки.
"Болестите са с хората, откакто свят светува, включително и вирусите. Любопитното, но и парадоксалното е, че тяхното разпространение се улеснява с развитието на технологиите, заедно с прогреса, защото възникването на първите градове и разпространението на търговията са дали възможност на болестите да се разпространяват, както и военните походи", каза проф. Радостина Александрова.
Тя отбеляза, че "вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената".
Още по темата
/
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
Още от категорията
/
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
20:19
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
20:19
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
19:45
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
18:47
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
13:49
Проф. Кирил Топалов: Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността
10.11
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в България ежегодно, е около 40 000
10.11
Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
10.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.