Румен Радев не разчита на тези протести като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация. Той разчита на един доста голям собствен електорат. Това каза политологът проф. Александър Малинов в ефира на NOVA NEWS.
По отношение на властта той смята, че се наблюдава минаване на всякакви граници в стремежа за консумиране на властта.
Според него българската политика е "зациклила", въпреки това от протестите през 2020 г. до тези сега не може да се говори, че нищо не се променило. "Сериозни и дълбоки промени не се случват от първи опит. Ние вървим по този път малко по-бавно и мъчително, но това е нормално", каза още той.
Политологът смята, че групите, които проявяват насилие по време на протестите, не се появяват спонтанно, те имат навици за подобни действия, които прилагат и в други ситуации.
Като част от ръководството на "България може" той посочи, че не са водени разговори формацията да издигне фигурата на президента за следващите парламентарни избори. Той заяви още, че "България може" е готова да носи отговорност, но при определени условия, засягащи принципите за начина, по който ще се водят конкретни политики.
Според него твърденията, че Крим е руски и че не е сега подходящото време за приемане на еврото са верни.
