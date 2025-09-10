Проф. Анна Кръстева: Довчерашният министър на войната Себастиан Льокорню трябва да донесе мир на френската политическа сцена

© Фокус Новият премиер на Франция – довчерашният министър на войната Себастиан Льокорню, трябва да донесе мир на френската политическа сцена, която е изключително нажежена от конфликти. Това каза международният анализатор проф. Анна Кръстева в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Себастиан Льокорню започва политическата си кариера още на 16-годишна възраст. Той е най-младият кмет в историята на Франция – едва на 18 става градоначалник на малък град, а на 22 е парламентарен асистент. Премиер става на 37 години. "Изключително интересно и символно е, че той игра ключова роля в стратегията на Макрон за "Жълтите жилетки“ – предишното масово движение на гражданско недоволство. В момента, когато се готви друга мобилизация, той излиза напред наново“, коментира проф. Кръстева.



Тя нарече "ритуално публично самоубийство“ акта на подалия оставка Франсоа Байру. С вота на доверие той е целял да закрепи образа си на лидер, справящ се с всички трудности, добави тя. "Неговият бюджет предвиждаше 44 милиарда евро съкращения – това е непосилно, жестоко. Той искаше да обясни на депутатите и на френските граждани, че това може да стане само с национален консенсус и само с усилията на всички“, обясни тя.



Част от драстичните мерки за оздравяване на публичните финанси бе и предложението да отпаднат и два от официалните празници на Франция. Парадоксално по думите й, именно тя провокира бурната и емоционална реакция на френското общество. "Тя трябваше да има едновременно ярко видимо финансово измерение и в същото време символно изражение – всички работещи граждани да допринесат с нещо конкретно“, допълни проф. Кръстева.



Международният анализатор отбеляза бързото назначение на новия премиер от Франсоа Макрон. "Кризата е много сериозна, изключително тежка. Няма лесно решение. Тези 44 милиарда евро дефицит са огромно предизвикателство. Политическата сцена е изключително поляризирана, поляризирана е и структурно и той заложи на фронтална стратегия – веднага да назове някой, който да поеме тази ситуация и да открие пътя към разрешаването на кризата, а не към нейното задълбочаване. Виждаме граждани, които са гневни и които искат да блокират всичко, и президента, който иска да отблокира една кризисна ситуация с бързи, решителни мерки“, коментира проф. Кръстева.



Тя отбеляза, че в момента във всички големи европейски демокрации се наблюдава фрагментиране на парламентите. "Колкото по-фрагментиран е парламентът, толкова по-неизбежно става управлението на базата на преговори и на компромиси, на базата на коалиции. Франция продължава да бъде изключително пристрастена към своето понятие за абсолютно мнозинство, което е невъзможно в настоящата ситуация, защото в момента има три блока – една социална и екологична левица, един либерален и европейски център и една крайна десница, която е суверенистка и антиимиграционна. Френската политическа класа и елит трябва да се научи на изкуството на преговорите и на компромисите“, коментира международният анализатор.



Като най-голямо предизвикателство пред новия премиер Анна Кръстева посочи постигане на консенсус за подкрепа за бюджета сред политическите сили. Франция е втората икономика в Европейския съюз и ако започне годината без приет нов бюджет, това ще бъде тежък удар и за еврозоната, допълни тя. "Той трябва да започне консултации, за да събере подкрепа преди да предложи свой вариант на бюджета, защото за момента наистина политическите сили са изключително поляризирани. Огромното предизвикателството е, докато улицата кънти от протести, политическата класа да започне да разговаря и да разбере, че всички трябва да направят компромиси.“



Социалните неравенства във Франция в момента са най-дълбоките за последните 30 години, отбеляза тя. "Доходите на най-бедните са намалели с 1%, а тези на средната класа са се увеличили с повече от 2%. Хората чувстват тези неравенства и искат категорично да ги поставят на масата на политическия дебат“, добави Кръстева.



Профилът на протестиращите се очертава като социален и граждански, близък до радикалната левица. "В същото време обаче те отказват да бъдат политизирани“, допълни Анна Кръстева.