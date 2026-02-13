Идеята за петък 13 се формира в началото на ХХ век от книга, носеща заглавието "Петък 13“, на американския бизнесмен Томас Лоусън. Той употребява тази дата като символ на финансова катастрофа. Това каза проф. Милена Беновска вна"Ако погледнем етимологите, суеверие - означава празна вяра. Вяра, която не се основава на нищо. И петък 13 е нещо такова", каза тя.По думите на Беновска 13-то число се счита за нещастно в християнството, тъй като броят на апостолите е бил 13 с Юда."Има и редица други съответствия в развитието на християнството през вековете. Петък пък е денят, в който Исус Христос е бил разпънат“, обясни тя."В САЩ например високите сгради нямат етаж с номер 13, даде пример гостът.В българския фолклор петък също е известен като лош ден. Но не толкова, колкото вторник, който в повечето части на страната е считан за ден, в който има един лош час, но никой не знае кой е той. Това означава - не започваме никаква нова работа, не тръгваме на път и други подобни предпазни мерки против влиянието на злите обстоятелства. В някогашните сборници за народни умотворения, издавани от 1889 г. от Министерство на народното просвещение, има цял такъв раздел, свързан с представи "прави това и не прави онова“, разказа професорът.