С вдъхновение, уважение и поглед към бъдещето премина юбилейната научна конференция с международно участие, организирана от Факултета по обществено здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София. Форумът беше част от официалния календар за отбелязване на 30-годишнината от създаването на факултета – водещ академичен и научноизследователски център в сферата на общественото здраве у нас.В своето емоционално приветствие проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн – основател на първия Факултет по обществено здраве в България и създател на националната школа по здравен мениджмънт – се обърна към академичната и студентската общност с думи, които предизвикаха силен отклик в залата:"Преди три десетилетия направихме първите крачки в изграждането на един факултет, воден не просто от знание, а от кауза – каузата на общественото здраве. Общественото здраве не е просто професия – това е мисия, в която се влива съвест, етика, състрадание и научна отговорност. Това са ценности, които ние съхранихме и развихме през годините.“Той подчерта необходимостта от интегриране на медицинската етика още в основата на медицинското образование – идея, която сам защитава от десетилетия. Проф. Воденичаров припомни, че именно по негова инициатива град София бе обявен за Европейска столица на общественото здраве през 2020 г., и призова следващите поколения да продължат да развиват духа на професионализъм, сътрудничество и грижа за човека в центъра на здравната система.Събитието събра над 200 участници – преподаватели, студенти, експерти, представители на институции, както и високоуважавани международни гости, които отправиха силни послания и признание към българския принос в развитието на здравните политики и обучението по обществено здраве.В своето приветствие деканът на Факултета по обществено здраве, проф. Александрина Воденичарова, дм, подчерта значението на академичната приемственост и международното сътрудничество."Днес, 30 години по-късно, ние не просто честваме история, а надграждаме визията на създателите на нашия факултет. Вярваме, че бъдещето на общественото здравеопазване изисква обединение на знание, опит и устойчиви партньорства – както в рамките на страната, така и отвъд нейните граници“, заяви проф. Воденичарова.Тя благодари на всички преподаватели, студенти и международни партньори, които през годините са работили за утвърждаването на ФОЗ като център на професионализъм, иновации и кауза в името на общественото здраве."Искам да поздравя Факултета за важната му роля в развитието на общественото здравеопазване в България през последните десетилетия“, заяви проф. Бърнард Меркел – бивш ръководител на отдел "Здравна стратегия“ в Европейската комисия и настоящ експерт в програмата "Активни старши служители“."Здравето е област с нарастващо значение. България и други европейски страни отделят все по-големи ресурси за своите здравни системи и се изправят пред сериозни предизвикателства – от застаряващо население и социално-икономически промени, до трансгранични заплахи от заразни болести. Убеден съм, че Факултетът ще продължи да бъде ключов ресурс за България, като обучава следващите поколения здравни специалисти и допринася чрез научни изследвания за намиране на ефективни решения“, допълни той.Проф. Меркел изрази и надежда за разширяване на международното сътрудничество, което да подпомогне транснационалния обмен на знания и опит."Моето пожелание към Вас е да продължавате да обединявате изследователи, практици и политици с общностите и гражданите, за да генерирате знание, което да помага на българското население да взема информирани решения за здравословен и пълноценен живот“, каза в обръщението си проф. Каръл Брейн, почетен професор по обществено здравеопазване и епидемиология в Университета на Кеймбридж.Тя призова усилията да бъдат насочени към намаляване на неравенствата – по географски, социален, полов или етнически признак, както и към разработване на стратегии за първична, вторична и третична превенция, съобразени със съвременните реалности."Всичко това – с визия за устойчивост, включително и в екологичен план“, подчерта проф. Брейн."За мен е голямо удоволствие да пожелая бъдещи успехи на всички изтъкнати професионалисти от Факултета по обществено здраве“, заяви проф. Леван Метревели – преподавател по глобално здраве в Международния университет BAU, Батуми, и бивш посланик на Грузия в България."Изключително ценя силното и ползотворно партньорство, което изградихме с Вас. Желая успех на колегите и на България в утвърждаването на трайното ѝ място в европейското пространство по обществено здраве“, каза още той.Конференцията премина при изключителен интерес, като част от програмата включи пленарни и устни доклади, кръгла маса на тема "Настройки за планетарно здраве и благополучие“, както и студентска сесия с представяне на научни съобщения и отборно състезание по казуси от практиката.Събитието беше не само научен форум, но и повод за признание, вдъхновение и нови хоризонти пред бъдещето на общественото здраве в България и Европа.