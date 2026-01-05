В Западното полукълбо вече действа доктрината "Монро“ с едни препратки към анекси, които много анализатори нарекоха MAGA, и ако бъдат нарушени националните интереси на САЩ, ще има интервенция. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков внас водещ Ася Александрова.Реакциите на случилото се във Венецуела са разнопосочни. Разцепление има дори в самата армия, отбеляза той. Акцията по залавянето на венецуелския президент е била планирана от лятото. "Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му, маршрутите, които ползва. Очевидно отвътре, в самата армия има хора, които са дали тази информация“, поясни проф. Чуков.Противоречиви са позициите и на различните държави. Най-близката до Латинска Америка европейска държава – Испания, не призна избирането на Мадуро за легитимен президент. "В същото време обаче вчера Испания се присъедини към декларацията на няколко латиноамерикански държави – Бразилия, Колумбия, Мексико, където управляват леви правителства, които директно осъдиха случилото се във Венецуела“, даде пример анализаторът.Една от държавите, които реагираха най-остро на военната операция на САЩ, е Китай. "Китай е инвестирал най-много пари във венецуелската петролна индустрия. В момента САЩ е на път да направи това, което Чавес направи през 1999 г. – взе от едните и ги даде на другите“, коментира проф. Чуков.Впечатление според него прави неефективността на венецуелската противовъздушна отбрана. В американската военна операция са участвали 150 самолета. Седем венецуелски самолета не са успели да излетят и са били ликвидирани още на терен. "Тук може да се търси много интересна пробойна. Охраната на Николас Мадуро са кубинци и всички те са били убити“, отбеляза той.Според някои анализатори Третата световна война вече е започнала. "Това не означава, че ще има инвазия на армии, че ще има окопи. Третата световна започна с натиск за промяна на правителства, с ограничени военни операции“, посочи международният анализатор.