Проф. Чуков: Съюзници са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори с Иран
© ФОКУС
"До вчера вечерта не е било ясно дали ще се състоят преговорите между САЩ и Иран в Оман, предвидени за петък", отбеляза той.
"На Вашингтон са се обадили 10 техни съюзници от региона и са били много настоятелни – Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства, Египет, Оман, Пакистан. Всички те са настоявали САЩ да се опита да даде някакъв шанс за преговори“, обясни проф. Чуков.
В дневния ред на преговорите между двете страни вече не е само ядрената програма на Иран. В преговорния процес влиза и програмата за балистични ракети и регионалната политика на Иран, т.е. отношенията с прокситата. "Миналата година иранците въобще не искаха да чуят за прекратяването на ядрената програма, не искаха да отстъпват, въпреки че имаше едно много конструктивно предложение – да се направи регионален консорциум, част от който да бъде Иран, чрез който те биха могли да използват обогатения уран. Тогава те не се съгласиха. Сега те са склонни да приемат това. Дори в един момент бяха склонни да изнасят този обогатен уран за Русия“, каза международният анализатор.
"Регионалните държави, особено Турция, която е изградила буферна зона на границата с Иран, както и Европа, не желаят война, защото тя ще предизвика поредната бежанска вълна", допълни проф. Чуков.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
05.02
Асоциацията на инфлуенсърите за тормоза над животни: Това е потресаващо, нечовешко и изключително брутално. Това не е "съдържание"
05.02
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
05.02
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
05.02
България ще кандидатства за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
04.02
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
22:22 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на паци...
20:24 / 05.02.2026
Българска поетеса се ражда и умира на 5 февруари
19:43 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
19:18 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:08 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
19:02 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.